Roma, 7 gen. (LaPresse) – È in netto calo, rispetto all’anno scorso, il numero di migranti sbarcati in Italia nel corso della prima settimana di gennaio. Secondo i dati riportati dal Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, nei primi sette giorni del 2025 sono arrivati in Italia 73 migranti, a fronte dei 552 del 2024 e i 3.236 del 2023.

