Francoforte (Germania), 7 gen. (LaPresse) – Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, guarda “con grande preoccupazione” agli sviluppi in Austria con una possibile governo guidato dal leader populista di destra dell’Fpö Herbert Kickl. In occasione di un incontro elettorale a Ludwigsfelde, Scholz ha sottolineato che molti partiti austriaci hanno dichiarato di non voler collaborare con l’Fpö: l’Övp e anche i due partiti che con i conservatori hanno negoziato per la formazione di un governo, cioè l’Spö e i liberali di Neos. Questa dichiarazione era rilevante per gli elettori prima delle elezioni, ha detto il cancelliere tedesco, secondo cui “è necessario fare qualcosa al riguardo”. “A questo proposito, forse è anche un promemoria per pensare attentamente e in anticipo a quello che si sta facendo, in modo da non svegliarsi dopo con i postumi di una sbornia, come un gran numero di austriaci sta facendo sicuramente in questo momento”, ha detto Scholz.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata