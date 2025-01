Caracas (Venezuela), 6 gen. (LaPresse/AP) – Il leader dell’opposizione venezuelana che ha rivendicato la vittoria sul presidente Nicolas Maduro nelle elezioni presidenziali dello scorso anno, Edmundo Gonzalez, si recherà in visita alla Casa Bianca lunedì e incontrerà il presidente Usa Joe Biden. Lo riferisce ad Associated Press un alto funzionario dell’amministrazione. Diplomatico in pensione, Gonzalez ha rappresentato la principale coalizione di opposizione del Venezuela nelle elezioni presidenziali del 28 luglio.

