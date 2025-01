Milano, 6 gen. (LaPresse) – La Commissione Ue “non commenta come questione di principio su queste discussioni mentre sono in fase di discussione. Non abbiamo ricevuto nessuna informazione dalle autorità italiane. L’Italia è uno Stato sovrano e può stringere accordi”. Così un portavoce della Commissione Ue, rispondendo durante un briefing con i giornalisti a una domanda sulle informazioni di stampa di presunte trattative avanzate fra l’Italia e SpaceX di Elon Musk per un accodo per la fornitura di telecomunicazioni sicure al governo. A un’ulteriore domanda in merito su quale sarebbe la posizione dell’esecutivo comunitario una volta ricevute eventuali comunicazioni in merito il portavoce ha detto: “L’Italia è uno Stato sovrano. Vedremo se riceveremo informazioni e quando riceveremo informazioni su queste idee concrete, se sono in discussione o no. Di nuovo, non abbiamo ricevuto informazioni, una volta che le riceveremo le analizzeremo”.

