Milano, 5 gen. (LaPresse) – Il ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarato che se Hezbollah non si ritirerà dal sud del Libano “non ci sarà alcun accordo” e Israele sarà costretto ad agire. Lo riferisce il Times of Israel. “Israele è interessato all’attuazione dell’accordo in Libano e continuerà ad applicarlo pienamente e senza compromessi per garantire il ritorno sicuro dei residenti del nord alle loro case”, ha dichiarato Katz durante una visita a una base dell’IDF nel nord di Israele, dove i militari hanno allestito un’esposizione di armi Hezbollah catturate. “Ma la prima condizione per l’attuazione dell’accordo è il ritiro completo dell’organizzazione terroristica Hezbollah oltre il fiume Litani, lo smantellamento di tutte le armi e la [rimozione] delle infrastrutture terroristiche nell’area da parte dell’esercito libanese, cosa che non è ancora avvenuta”, ha dichiarato. “Se questa condizione non sarà soddisfatta, non ci sarà alcun accordo e Israele sarà costretto ad agire autonomamente per garantire il ritorno sicuro dei residenti del nord alle loro case”, aggiunge Katz.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata