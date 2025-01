Milano, 5 gen. (LaPresse) – Al termine della messa nella chiesa del Parco Verde di Caivano, don Maurizio Patriciello ha invitato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a parlare agli altri fedeli presenti. “Accolgo l’invito di don Patriciello con un certo imbarazzo a parlare alla fine della messa – ha detto il Capo dello Stato, come da video postato sui social da alcuni del fedeli presenti alla celebrazione della messa – ma lo faccio volentieri e lo ringrazio per l’opera che presta e per questa magnifica celebrazione”.

