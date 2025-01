Milano, 4 gen. (LaPresse) – “A scuola voi potete ‘immaginare la pace’, ossia porre le basi di un mondo più giusto e fraterno, con il contributo di tutte le discipline e con la creatività dei bambini e dei giovani. Ma se a scuola voi fate la guerra fra di voi, se a scuola voi fate i bulli con le ragazze e i ragazzi che hanno qualche problema, questo è prepararsi per la guerra non per la pace! Per favore, mai fare il ‘bullying'”. Così Papa Francesco nel corso dell’udienza all’Associazione Italiana Maestri Cattolici, all’Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori e all’Associazione Genitori Scuole Cattoliche. “Sentitevi chiamati a elaborare e trasmettere una nuova cultura, fondata sull’incontro tra le generazioni, sull’inclusione, sul discernimento del vero, del buono e del bello; una cultura della responsabilità, personale e collettiva, per affrontare le sfide globali come le crisi ambientali, sociali ed economiche, e la grande sfida della pace”, ha anche precisato il Pontefice.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata