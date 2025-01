Tokyo (Giappone), 4 gen. (LaPresse/AP) – Tomiko Itooka, una donna giapponese ritenuta la persona più anziana del mondo secondo il Guinness dei primati, è morta alll’età di 116 anni. Lo ha comunicato un funzionario della città di Ashiya. Yoshitsugu Nagata, un funzionario responsabile delle politiche per gli anziani, ha detto che Itooka è morta il 29 dicembre in una casa di cura ad Ashiya, nella prefettura di Hyogo, nel Giappone centrale. Itooka, che amava le banane e una bevanda giapponese al gusto di yogurt chiamata Calpis, era nata il 23 maggio 1908. È diventata la persona più anziana del mondo l’anno scorso dopo la morte di Maria Branyas, di 117 anni, secondo il Gerontology Research Group. Quando le è stato detto che era in cima alla classifica mondiale dei supercentenari, ha semplicemente risposto: “Grazie”. Quando Itooka ha festeggiato il suo compleanno l’anno scorso, ha ricevuto fiori, una torta e un biglietto dal sindaco. Nata a Osaka, Itooka era una giocatrice di pallavolo al liceo e aveva da tempo la reputazione di essere una persona vivace, ha detto Nagata. Ha scalato due volte il monte Ontake, alto 3.067 metri. Si è sposata a 20 anni e ha avuto due figlie e due figli maschi, secondo il Guinness. Itooka ha gestito l’ufficio della fabbrica tessile del marito durante la seconda guerra mondiale. Ha vissuto da sola a Nara dopo la morte del marito nel 1979. Le sopravvivono un figlio maschio e una femmina e cinque nipoti. Si è tenuto un funerale con la famiglia e gli amici, secondo Nagata. Secondo il Gerontology Research Group, la persona più anziana del mondo è ora la suora brasiliana Inah Canabarro Lucas, di 116 anni, nata 16 giorni dopo Itooka.

