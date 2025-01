Washington (Usa), 3 gen. (LaPresse) – La Casa Bianca ha confermato il viaggio di Joe Biden in Italia dal 9 al 12 gennaio. Il presidente Usa partirà per Roma nel pomeriggio di giovedì 9 gennaio, dopo avere partecipato a Washington ai funerali di Stato per l’ex presidente Jimmy Carter. Il presidente Usa, ha detto la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre, incontrerà Papa Francesco, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni.

