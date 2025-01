Milano, 3 gen. (LaPresse) – “Oggi, Annalena Baerbock e Jean-Noel Barrot sono a Damasco, in rappresentanza dell’Ue e a mio nome”. Lo ha scritto in un post su X l’Alta rappresentante per la politica estera dell’Ue, Kaja Kallas, commentando la visita in Siria della ministra degli Esteri tedesca e del suo omologo francese. “Il nostro messaggio alla nuova leadership siriana: rispettare i principi concordati con gli attori regionali e garantire la protezione di tutti i civili e delle minoranze è della massima importanza”, ha aggiunto Kallas.

