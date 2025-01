Milano, 3 gen. (LaPresse) – “Nel carcere di Arles sono tenute in ostaggio 5 persone, tra cui 4 infermieri e un agente penitenziario”. È quanto fa sapere sui social il ministro della Giustizia francese Gerald Darmanin. “Abbiamo mobilitato tutte le nostre risorse per affrontare la situazione”, aggiunge, “sto monitorando gli sviluppi della situazione in tempo reale”.

APPROFONDISCI LA NOTIZIA

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata