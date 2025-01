Milano, 1 gen. (LaPresse) – La sindaca di New Orleans, LaToya Cantrell, ha reso note le prime informazioni sull’incidente in cui un veicolo ha investito la folla e ha ucciso 10 persone nel centro cittadino. “Sappiamo che la città di New Orleans è stata colpita da un attacco terroristico”, ha detto Cantrell, precisando che l’incidente è ancora oggetto di indagine. Lo riporta la Cnn.

