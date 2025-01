Milano, 1 gen. (LaPresse) – Secondo quanto riferito all’emittente statunitense Cnn da due fonti delle forze dell’ordine, il sospetto killer di New Orleans aveva con se una bandiera dell’Isis al momento dell’incidente in cui sono state uccise 10 persone. L’Fbi, che sta conducendo le indagini, ha affermato di trattare l’incidente come un “atto di terrorismo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata