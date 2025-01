Milano, 1 gen. (LaPresse) – L’Fbi sta indagando sul mortale incidente di New Orleans come “atto di terrorismo”. “Questa mattina, un individuo ha guidato un’auto contro una folla di persone su Bourbon Street a New Orleans, uccidendo diverse persone e ferendone decine di altre”, ha affermato l’Fbi in una nota, “il soggetto si è quindi rivolto alle forze dell’ordine locali ed è ora deceduto. L’Fbi è l’agenzia investigativa principale e stiamo lavorando con i nostri partner per indagare su questo come atto di terrorismo”. Lo riporta la Cnn. In precedenza un agente dell’Fb aveva detto che l’incidente “non era un evento terroristico” mentre la sindaca di New Orleans lo aveva definito “un attacco terroristico”.

