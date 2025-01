Milano, 1 gen. (LaPresse) – “Non c’è giustificazione per la violenza di alcun tipo e non tollereremo alcun attacco alle comunità del nostro Paese”. Lo ha scritto in una nota il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, dopo che un’auto a New Orleans si è lanciata sulla folla uccidendo 10 persone. “Ho incaricato la mia squadra di garantire che ogni risorsa sia disponibile mentre le forze dell’ordine federali, statali e locali lavorano assiduamente per andare a fondo dell’accaduto il più rapidamente possibile e per garantire che non vi siano più minacce di alcun tipo”, ha aggiunto, “nel frattempo, il mio cuore va alle vittime e alle loro famiglie che stavano semplicemente cercando di celebrare una festa”.

