Milano, 1 gen. (LaPresse) – “In termini di infrastrutture, il sistema europeo del gas ha una capacità sufficiente per far fronte alla fine dell’accordo di transito con l’Ucraina” del gas russo. È quanto fa sapere la Commissione Ue nelle sue conclusioni in merito. “Il sistema del gas dell’Ue è resiliente e flessibile”, si legge nel documento in cui vengono presentate anche 4 rotte alternative “per portare nella regione i volumi necessari a sostituire il gas russo”, ovvero “con volumi provenienti per lo più da terminali Gnl in Germania, Grecia, Italia e Polonia, ma anche eventualmente dalla Turchia”.

