Milano, 31 dic. (LaPresse) – “Sono grato all’Italia e al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni per la straordinaria presidenza del G7 di quest’anno. La leadership italiana è un esempio di unità, forza e determinazione”. Lo ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio sui social. “Un ringraziamento speciale per la storica decisione del G7 di stanziare 50 miliardi di dollari in finanziamenti provenienti dai beni congelati della Russia”, ha aggiunto Zelensky, “la nostra cooperazione contribuisce a salvare migliaia di vite, a preservare le famiglie e a garantire un futuro ai bambini ucraini. Insieme, stiamo avvicinando una pace giusta e la sicurezza globale”.

