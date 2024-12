Milano, 31 dic. (LaPresse) – Un rapporto pubblicato oggi dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha rilevato che “la serie di attacchi mortali israeliani contro e nei pressi degli ospedali di Gaza, nonché i combattimenti associati, hanno spinto il sistema sanitario sull’orlo del collasso totale, con effetti catastrofici sull’accesso dei palestinesi alla salute e alle cure mediche”. È quanto si legge in una dichiarazione che accompagna il report, secondo cui gli attacchi, documentati tra il 12 ottobre 2023 e il 30 giugno 2024, sollevano serie preoccupazioni circa la conformità di Israele al diritto internazionale. “Questo rapporto descrive graficamente la distruzione del sistema sanitario a Gaza e l’entità delle uccisioni di pazienti, personale e altri civili in questi attacchi, in palese disprezzo per il diritto internazionale umanitario e per i diritti umani”, ha commentato l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk.

