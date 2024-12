Milano, 27 dic. (LaPresse) – I ribelli Houthi dallo Yemen hanno rivendicato la responsabilità dell’attacco missilistico compiuto nella notte contro Israele e affermano di aver preso di mira l’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Lo riporta il Times of Israel. Alcune ore fa l’esercito israeliano aveva riferito che i sistemi di difesa aerea avevano intercettato fuori dallo spazio aereo israeliano un missile esploso dallo Yemen e media israeliani avevano riferito che a causa dell’attacco missilistico gli arrivi erano stati bloccati per circa mezz’ora all’aeroporto di Tel Aviv. Gli Houthi affermano che “il missile è riuscito a raggiungere il suo obiettivo nonostante la censura del nemico, e l’operazione ha provocato vittime e l’interruzione delle operazioni nell’aeroporto”. I ribelli yemeniti affermano inoltre di aver effettuato un attacco con un drone contro un “obiettivo vitale” nell’area di Tel Aviv. Il Times of Israel riporta che non ci sono segnalazioni di droni che abbiano raggiunto Israele dallo Yemen negli ultimi giorni. Gli Houthi affermano inoltre di aver preso di mira una nave container nel Mar Arabico con diversi droni.

