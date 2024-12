Roma, 20 dic. (LaPresse) – Dopo la fiducia, la Camera dà il via libera finale alla manovra con 204 sì, 110 no e 6 astenuti. Ora la legge di bilancio va al Senato, dove lunedì 23 sarà annunciata in Aula in una breve seduta convocata alle 11, per poi passare alla commissione Bilancio che ne comincerà l’esame.

