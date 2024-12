Milano, 18 dic. (LaPresse) – La Procura di Pavia, diretta dal Procuratore Fabio Napoleone, ha aperto un’inchiesta sulla morte di Andreea Mihaela Antochi, la donna morta con il suo neonato durante il parto al Policlinico San Matteo di Pavia, nella notte di martedì 17 dicembre. A sporgere querela è stato il marito della donna, Florin Catalin Lovin, e padre del bambino, Sasha Andrei Lovin. I reati per i quali si procede sono responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario e omicidio colposo.

