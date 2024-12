Damasco (Siria), 16 dic. (LaPresse/AP) – Il presidente siriano rovesciato dai ribelli Bashar Assad ha affermato di non avere avuto intenzione di lasciare il Paese dopo la caduta di Damasco, avvenuta una settimana fa, ma che i militari russi lo hanno evacuato dopo che la loro base nella Siria occidentale era stata attaccata. In un post sulla sua pagina Facebook, Assad ha affermato di aver lasciato Damasco la mattina dell’8 dicembre, poche ore dopo che i ribelli avevano preso d’assalto la capitale. Ha raccontato di essere partito in coordinamento con gli alleati russi verso la base di Mosca nella provincia costiera di Latakia, dove intendeva continuare a combattere. Dopo che la base russa è stata attaccata dai droni, ha proseguito Assad, i russi hanno deciso di trasferirlo in Russia la notte dell’8 dicembre. “Non ho lasciato il Paese come parte di un piano, come è stato riferito”, ha rimarcato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata