Dubai (Emirati Arabi Uniti), 14 dic. (LaPresse/AP) – In seguito alla Rivoluzione islamica in Iran nel 1979, alle donne è stato vietato dapprima di cantare del tutto, poi di cantare o ballare da sole davanti a un pubblico misto. Le cantanti donne potevano esibirsi per il pubblico maschile solo come parte di un coro. Ma possono cantare in una sala per un pubblico di sole donne. Sempre in base alla legge iraniana e islamica, alle donne non è consentito presentarsi senza hijab di fronte a uomini che non siano parenti.

