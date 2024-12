Milano, 13 dic. (LaPresse) – “Io non ho nessun problema ad andare al referendum” sull’autonomia, “vorrei però dire che in questo caso andremmo a un referendum un po’ viziato dalle bugie che sono state raccontate”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a ‘Radio anch’io’ su Rai Radio1. Quale strategia adotterete adesso? “Valuteremo, probabilmente si chiederà di non andare a votare. Mi sembra la cosa migliore, perché fare dei distinguo può essere complicato. Io credo che non si debba andare a votare, credo che si debba andare avanti in questa strada, che è stata tracciata dalla sinistra, la quale si dovrebbe vergognare di affermare, dopo averla tracciata, che questa strada è illegittima. È

