Palermo, 12 dic. (LaPresse) – “La ragazza è originaria della Sierra Leone e ha galleggiato in acqua per tre giorni, con due salvagenti improvvisati fatti con tubi di pneumatici riempiti d’aria e un giubbotto di salvataggio”. Lo racconta lo skipper Matthias Wiedenlübbert del veliero Trotamar III, della Ong Compass Collective. Il capitano ha poi aggiunto che la ragazza ha raccontato che “la barca è affondata per il vento e la pioggia e che per i primi due giorni con lei c’erano altri due ragazzi in acqua aggrappati alla zattera di pneumatici”. La bambina è stata raccolta in mare a circa 10 miglia da Lampedusa. Nell’area continuano dall’alba i sorvoli e i pattugliamenti via mare di guardia di finanza e guardia costiera.

