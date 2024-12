Varsavia (Polonia), 10 dic. (LaPresse/AP) – Il primo ministro polacco Donald Tusk ha affermato che i negoziati per una pace in Ucraina potrebbero iniziare “in inverno”. La Polonia si prepara ad assumere la presidenza di turno dell’Unione Europea il 1° gennaio. “La nostra presidenza sarà, tra l’altro, corresponsabile della forma del paesaggio politico, di come sarà la situazione probabilmente durante i negoziati che, forse, ci sono ancora punti interrogativi, inizieranno nell’inverno di quest’anno”, ha detto Tusk al suo Gabinetto. Tusk ha aggiunto che terrà numerosi incontri con i leader politici sulla situazione relativa alla guerra in Ucraina. Il Presidente francese Emmanuel Macron è atteso giovedì a Varsavia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata