Milano, 9 dic. (LaPresse) – Anche l’Austria ha deciso di bloccare le richieste di asilo da parte di siriani. Lo ha annunciato il ministero dell’Interno austriaco, citato dai media locali. La decisione è giunta alla luce della caduta del governo di Bashar Assad e del cambiamento della situazione politica del Paese. Secondo quanto riporta Die Presse, le richieste aperte in prima istanza che verranno coinvolte dallo stop sono circa 7.300. È stato precisato che tutte le richieste verranno riviste e che anche i ricongiungimenti familiari verranno sospesi. In generale la legge prevede che il diritto di asilo possa essere revocato se si è verificato un “cambiamento significativo e permanente delle circostanze specifiche, in particolare politiche” nel Paese di origine del richiedente asilo e questo sembra essere il caso della Siria, scrive Die Presse. Stamattina anche la Germania ha sospeso l’esame delle richieste di asilo dalla Siria.

