Milano, 6 dic. (LaPresse) – “In questo giorno lo Stato rumeno ha calpestato la democrazia. La decisione della Corte costituzionale è sostanzialmente un colpo di stato ufficiale”. Lo ha affermato Calin Georgescu, candidato di estrema destra vincitore del primo turno delle elezioni presidenziali in Romania, decretate oggi nulle. “Lo Stato è in coma farmacologico”, ha aggiunto, come riportano i media rumeni, “insieme alle persone abbiamo fatto quello che dicevamo: abbiamo scritto la storia. È giunto il momento di dimostrare che siamo un popolo coraggioso. La democrazia è sotto attacco. Vediamo leader di partito che temono che i dossier vengano alla luce. In questo giorno il sistema corrotto ha stretto un patto con il diavolo”. “Oggi è solo l’inizio di una nuova pagina nella storia di questo Paese”, ha detto ancora, “il mondo intero sa cosa sta succedendo in Romania. Le cose non rimarranno così”.

