Milano, 6 dic. (LaPresse) – Il capo dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA), Rafael Mariano Grossi, ha avvertito che l’Iran è pronto ad aumentare “drammaticamente” le proprie scorte di uranio arricchito per possibile uso bellico. Grossi ha fatto questo commento a margine del Dialogo di Manama dell’Istituto internazionale di studi strategici in Bahrain. Ha aggiunto che l’Iran ha iniziato a preparare cascate di centrifughe avanzate da far girare negli impianti nucleari per aumentare la propria fornitura di uranio arricchito al 60%. Si tratta di un breve passo tecnico verso i livelli di arricchimento del 90% necessari per la fabbricazione di armi. “Penso che sia molto preoccupante”, ha detto Grossi ai giornalisti. L’Iran non ha confermato i preparativi, che secondo Grossi sono iniziati oggi. Gli ispettori sperano di esaminare ciò che sta accadendo.

