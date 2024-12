Roma, 6 dic. (LaPresse) – “Molti conti non tornano nel sistema-Italia e molte equazioni rimangono irrisolte”. Lo scrive il Censis nel 58° Rapporto sulla situazione sociale del Paese, evidenziando come l’attuale ciclo dell’occupazione volge al positivo nonostante i segnali non incoraggianti che provengono dall’andamento del Pil. La media dei primi sei mesi dell’anno si è attestata a 23.878.000 occupati, con un incremento di un milione e mezzo di posti di lavoro acquisiti rispetto all’anno nero della pandemia e una variazione positiva rispetto al 2007 del 4,6%.

