Roma, 6 dic. (LaPresse) – “Da parte mia e del Governo non c’è nessuna intenzione di vessare, minacciare o intimorire nessuno. L’obiettivo della riforma fiscale, a cui stiamo dando celere attuazione, va nella direzione di adottare comportamenti trasparenti dell’amministrazione finanziaria nell’ambito di un rapporto collaborativo con i contribuenti. In tal senso va l’informazione preventiva volta a evitare accertamenti”. È quanto afferma il viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo. “Anche le lettere di recente inviate dall’Agenzia delle entrate rientrano nell’ordinaria attività di comunicazione per segnalare eventuali anomalie riscontrate nelle dichiarazioni sulla base dei dati in suo possesso”.

