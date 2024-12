Milano, 4 dic. (LaPresse) – “Una sentenza giudiziaria non corrisponde sempre alla realtà dei fatti. Si chiama verità giudiziaria ed è quello che viene riportato dal verdetto. E basta”. Sono le parole che Elena Cecchettin, sorella di Giulia, affida a una storia su Instagram all’indomani della sentenza che ha condannato Filippo Turetta all’ergastolo per la morte della 22enne. “Non toglie il dolore, la violenza fisica e psicologica che la vittima ha subìto. Ciò che è successo non sparisce solo perché un’aggravante non viene contestata, o più di una”, scrive la giovane.

