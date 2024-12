Washington (Usa), 3 dic. (LaPresse) – Dopo il perdono presidenziale, la giudice federale Maryellen Noreika ha chiuso il procedimento contro Hunter Biden per il possesso illegale di una pistola. A giugno, il figlio del presidente era stato riconosciuto colpevole di avere mentito sei anni riguardo all’uso di sostanze stupefacenti quando aveva compilato un modulo federale per l’acquisto di una pistola. Il perdono “pieno e incondizionale” concesso dal presidente Usa ha cancellato l’intero procedimento. La pena per Hunter Biden avrebbe dovuto essere annunciata a breve. Il figlio del presidente rischiava fino a 25 anni di carcere, sebbene, essendo incensurato, la pena sarebbe probabilmente stata assai inferiore, se non sostituita da un periodo di libertà vigilata.

