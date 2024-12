Milano, 3 dic. (LaPresse) – “Per quanto riguarda i Lep e relativi costi e fabbisogni standard, siamo al lavoro per una soluzione da condividere in Parlamento. Per quanto riguarda le funzioni non Lep, riprenderemo il cammino dei negoziati, dando piena attuazione alle prescrizioni della sentenza, a partire dall’applicazione del principio di sussidiarietà”. Così in una nota il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, commenta le motivazioni della sentenza della Consulta.

