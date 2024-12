Milano, 2 dic. (LaPresse) – Durante una telefonata che si è tenuta questa mattina il primo ministro francese Michel Barnier ha assicurato a Marine Le Pen che il governo si impegnerà a non sospendere i rimborsi di alcuni medicinali nel 2025, come invece era previsto nel progetto di legge di bilancio. Questa era una delle richieste del Rassemblement National (RN) di Le Pen per evitare che il partito di estrema destra votasse la sfiducia nei confronti di Barnier. Lo riporta Le Parisien.

