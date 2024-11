Abuja (Nigeria), 29 nov. (LaPresse/AP) – Almeno 100 persone, la maggior parte delle quali donne, risultano disperse dopo che un’imbarcazione che li stava trasportando a un mercato si è rovesciata nelle acque del fiume Niger, nel nord della Nigeria, all’alba di oggi. La barca stava navigando dallo Stato di Kogi verso il vicino Niger. Almeno otto persone sono state confermate morte, mentre i sommozzatori locali stanno cercando di i dispersi. Le autorità nigeriane non hanno confermato le cause dell’affondamento. Tuttavia, i media locali hanno riferito che l’imbarcazione trasportava più di 200 passeggeri, suggerendo che potrebbe essere stata sovraccarica. Il sovraffollamento dei veicoli è comune nelle zone remote della Nigeria, dove la mancanza di buone strade lascia molti abitanti senza alternative per i propri spostamenti.

