Washington (Usa), 27 nov. (LaPresse/AP) – Il governo di Pechino ha annunciato che gli Stati Uniti hanno restituito tre cittadini cinesi detenuti nelle prigioni americane per “scopi politici” in cambio dei 3 americani rilasciati ieri. Un quarto detenuto, residente negli Stati Uniti e ricercato da Pechino, è stato consegnato alle autorità cinesi. La portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning ha annunciato oggi a Pechino che i “tre cittadini cinesi sono tornati in patria sani e salvi”. “La Cina si oppone sempre fermamente alla soppressione e alla persecuzione dei cittadini cinesi da parte degli Stati Uniti per scopi politici e continueremo a prendere le misure necessarie per difendere i diritti e gli interessi legittimi dei cittadini cinesi”, ha affermato. Ha aggiunto che anche la quarta persona consegnata a Pechino è “un fuggitivo che è scappato negli Stati Uniti molti anni fa e che ora è stato rimpatriato in Cina”. La nazionalità di questo quarto detenuto non è stata comunicata. Mao ha sottolineato che “questo dimostra che non ci sarà per sempre un rifugio sicuro per i criminali. Il governo cinese continuerà a impegnarsi per rimpatriare i fuggitivi e recuperare i criminali e i beni illegali fino a quando ogni fuggitivo non sarà ritenuto responsabile”.

