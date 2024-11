Milano, 27 nov. (LaPresse) – Sono oltre 2500 i canali illegali sequestrati nell’ambito della maxi operazione ‘Taken down’ della polizia contro la pirateria audiovisiva in Italia e all’estero, coordinata dalla Procura di Catania in collaborazione con Eurojust ed Europol. I server che gestivano la maggior parte dei segnali illeciti in Europa permettevano un giro illegale di affari di oltre 250 milioni di euro mensili. Nel corso delle perquisizioni sono state sottoposte a sequestro criptovalute per oltre 1.650.000 di euro e contanti per oltre 40mila euro. L’infrastruttura informatica smantellata serviva illegalmente oltre 22 milioni di utenti finali, in ambito nazionale ed internazionale. In sostanza, con un sofisticato sistema di Iptv illegali – venivano illegalmente captati e rivenduti i palinsesti live ed i contenuti on demand protetti da diritti televisivi, di proprietà delle più note piattaforme quali Sky, Dazn, Mediaset, Amazon Prime, Netflix, Paramount, Disney+.

