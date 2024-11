Milano, 26 nov. (LaPresse) – In merito all’uso del golden power sull’operazione Unicredit-Banco Bpm “bisogna vedere, c’è stata una forte estensione dei settori a cui si può applicare questa limitazione di operazioni. Però dovrebbero essere operazioni nelle quali c’è il pericolo che una società italiana che opera in un settore strategico cada in mano, totalmente o in parte, a un soggetto estero. Qui non mi sembra che sia il caso. Unicredit è un gruppo internazionale, anche senza Commerzbank, ma ha sede a Milano. Mi sembra quantomeno da discutere che si possa applicare il golden power”. Così Angelo Baglioni, docente di Economia Politica all’Università Cattolica di Milano, sentito da LaPresse in merito all’Ops lanciata da Unicredit sulla totalità delle azioni di Banco Bpm.

