Torino, 26 nov. (LaPresse) – “Abbiamo distrutto molte difese dell’Iran, indebolito la loro capacità di costruire altri missili e indebolito le loro infrastrutture nucleari. Sono determinato a fare tutto ciò che è in mio potere per scongiurare un’arma nucleare nelle mani dell’Iran”. Lo ha detto in un discorso televisivo il premier israeliano Benjamin Netanyahu. “È sempre stata la nostra priorità e oggi lo è ancora di più, dopo gli annunci degli iraniani. La rimozione di questa minaccia è sempre stata la nostra priorità per garantire la sopravvivenza e il futuro di Israele”, ha dichiarato il premier.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata