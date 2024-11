Torino, 26 nov. (LaPresse) – Il gabinetto per la sicurezza nazionale israeliano ha approvato ufficialmente l’accordo per il cessate il fuoco con una maggioranza di 10 ministri a uno. Lo afferma l’ufficio del primo ministro Benyamin Netanyahu. “Israele apprezza il contributo degli Stati Uniti al processo e si riserva il diritto di agire contro qualsiasi minaccia alla sua sicurezza”, si legge nella nota. L’unico membro del gabinetto per la sicurezza a votare contro l’accordo è stato il ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir.

