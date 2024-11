Milano, 26 nov. (LaPresse) – La 91a divisione delle Forze di difesa israeliane (Idf) ha raggiunto il fiume Litani, nel sud del Libano e l’area di Wadi Saluki. Lo afferma l’esercito stesso che aggiunge di aver individuato decine di armi e siti di Hezbollah in entrambe le aree. È la prima volta dal 2000, anno in cui Israele si ritirò dal Libano meridionale, che le truppe dell’Idf raggiungono il fiume Litani che dista circa 4 chilometri dalla città di Metula, nel nord di Israele. Lo riporta il Times of Israel.

