Roma, 26 nov. (LaPresse) – Incidente stradale mortale a Roma, questa mattina alle prime luci dell’alba all’incrocio tra via Eneide e via di Tor Cervara, a Tor Sapienza. Uno scuolabus, un Fiat Ducato, senza alcun bambino a bordo si è scontrato con uno scooter. Nell’impatto è deceduto il conducente in sella al motociclo, un uomo di 53 anni. La donna, alla guida dell’altro mezzo, un’italiana di 37 anni, è stata accompagnata all’ospedale Sandro Pertini per essere sottoposta all’alcol test ed al narcotest. Sul posto le pattuglie del IV Gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale che indagano per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Via di Tor Cervara, nel tratto compreso via Tiburtina e via di Cervara è rimasta chiusa per alcune ore durante i rilievi.

