Washington (Usa), 25 nov. (LaPresse) – Il procuratore speciale Jack Smith ha chiesto l’archiviazione per Donald Trump anche del caso dei documenti riservati della Casa Bianca sequestrati a Mar-a-Lago. Smith ha anche chiesto l’archiviazione del caso relativo ai tentativi di sovversione delle elezioni 2020, citando la politica del dipartimento di Giustizia che impedisce i procedimenti giudiziari nei confronti dei presidenti in carica. Trump ha più volte minacciato di licenziare e perseguire Smith e il suo team una volta reinsediatosi alla Casa Bianca. Per l’ex presidente rimangono in essere i procedimenti giudiziari a livello statale in Georgia (voto 2020) e a New York (vicenda Stormy Daniels), sebbene su di essi ci sia l’incognita della sentenza della Corte Suprema sull’immunità per gli ex presidenti e la valutazione su come procedere, vista la vittoria elettorale del tycoon.

