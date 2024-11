Milano, 23 nov. (LaPresse) – L’esecuzione dei “coraggiosi” mandati di arresto della Corte penale internazionale per Netanyahu e Gallant è “importante” per ripristinare la fiducia dell’umanità nel sistema internazionale. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan esprimendo il suo sostegno alla decisione della Cpi contro il primo ministro israeliano e il suo ex ministro della Difesa. Lo riporta l’agenzia Anadolu. “Il sangue dei martiri e dei feriti in Palestina macchia non solo i loro assassini ma anche coloro che non riescono a fermarli”, ha aggiunto Erdogan, “invece di cercare di fermare i massacri e i genocidi, i Paesi che parlano di democrazia e diritti umani alimentano le atrocità con il loro sostegno a Israele”.

