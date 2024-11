Milano, 23 nov. (LaPresse) – Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo israeliano Israel Katz a cui ha sottolineato “l’importanza di garantire la sicurezza delle Forze armate libanesi e delle forze Unifil in Libano”. Lo riporta una nota del Pentagono. Austin “ha ribadito l’impegno degli Stati Uniti per una risoluzione diplomatica in Libano che consenta ai civili israeliani e libanesi di tornare sani e salvi alle loro case su entrambi i lati del confine”, aggiunge la nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata