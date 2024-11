Roma, 21 nov. (lapresse) – “Insisto che ‘la Shoah non va dimenticata, non vanno dimenticati i bombardamenti atomici a Hiroshima e Nagasaki e nemmeno vanno dimenticati le persecuzioni, il traffico di schiavi e i massacri etnici che sono avvenuti e avvengono in diversi paesi, e tanti altri fatti storici che ci fanno vergognare di essere umani. Vanno ricordati sempre, sempre nuovamente, senza stancarci e senza anestetizzarci”. Così il Papa nella lettera sul rinnovamento dello studio della storia della Chiesa.

