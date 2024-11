Washington (Usa), 21 nov. (LaPresse) – Matt Gaetz ha annunciato il ritiro della sua candidatura a ministro della Giustizia della nuova amministrazione. “Ieri ho avuto degli incontri eccellenti con i senatori. Apprezzo il loro feedback ponderato e l’incredibile supporto di così tante persone. Sebbene lo slancio fosse forte, è chiaro che la mia conferma stava ingiustamente diventando una distrazione dal lavoro critico della transizione Trump-Vance. Non c’è tempo da perdere in una rissa a Washington inutilmente prolungata, quindi ritirerò il mio nome dalla considerazione per servire come Procuratore generale. Il Dipartimento di Giustizia di Trump deve essere al suo posto e pronto il primo giorno”, ha scritto su X l’ex deputato della Florida.

