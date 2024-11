Roma, 21 nov. (LaPresse) – La Polizia federale brasiliana ha incriminato l’ex presidente Jair Bolsonaro, gli ex ministri Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira e altre 33 persone per tentativo di colpo di Stato e costituzione di una organizzazione criminale. Lo riporta ‘O Globo. Secondo la polizia federale “è stata individuata un’organizzazione criminale che ha agito in modo coordinato, nel 2022, nel tentativo di mantenere al potere l’allora Presidente della Repubblica (Bolsonaro ndr)”. Le prove, secondo la polizia federale, “sono state ottenute attraverso varie indagini di polizia condotte nell’arco di quasi due anni, basate su violazioni del segreto informatico, telefonico, bancario, fiscale, perquisizioni e sequestri”.

