Milano, 20 nov. (LaPresse) – “Oggi i media hanno riferito che l’ambasciata statunitense e alcune altre missioni diplomatiche in Ucraina sono passate temporaneamente al lavoro a distanza. Il ministero degli Affari esteri è in costante contatto con i partner per quanto riguarda le potenziali minacce alla sicurezza. Ricordiamo che la minaccia di bombardamenti da parte dello Stato aggressore è purtroppo una realtà quotidiana per gli ucraini da oltre mille giorni”. È quanto scrive in una nota il mistero degli Esteri ucraino. “In questo 1.001° giorno di invasione su larga scala, la minaccia dei bombardamenti russi è rilevante come lo è stata nei mille giorni precedenti”, ha aggiunto Kiev, “riteniamo che sarebbe giusto che i nostri partner rispondessero il 1001° giorno nello stesso modo dei mille giorni precedenti, senza alcuna pressione informativa aggiuntiva”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata